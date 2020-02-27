|Скорость ветра:
|4.4 м/с
|Восход солнца:
|06:36
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:47
|Заход солнца:
|17:34
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.35 грн
|26.89 грн
Сегодня, 27 февраля депутаты Николаевского областного совета провели закрытое для журналистов заседание комиссии по вопросам транспорта и экологии, на котором обсудили вопрос перераспределения 350 миллионов гривен на ремонт областных дорог.
Об этом в своем Telegram-канале написал Роман Ильюк.
— Сегодня депутаты транспортной комиссии собрались на заседание и, как говорят, распределили 500 миллионов гривен на ремонт областных дорог. Почему не пригласили СМИ - вопрос риторический? Как думаете, это случайность или депутаты решили брать пример с прячущегося от людей губернатора, – написал Роман Ильюк.
По информации НикВести, сегодня депутаты решили пересмотреть предложенный ОГА план по расходованию около 350 миллионов гривен государственной субвенции на ремонт дорог в Николаевской области.
Напомним, депутаты Николаевского областного совета собрались ехать в «Укравтодор», с требованием, чтобы чиновники пересмотрели распределение субвенции на дороги Николаевкой области.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Сегодня, 27 февраля депутаты Николаевского областного совета провели закрытое для журналистов заседание комиссии по вопросам транспорта и экологии, на котором обсудили вопрос перераспределения 350 миллионов гривен на ремонт областных дорог.
Об этом в своем Telegram-канале написал Роман Ильюк.
— Сегодня депутаты транспортной комиссии собрались на заседание и, как говорят, распределили 500 миллионов гривен на ремонт областных дорог. Почему не пригласили СМИ - вопрос риторический? Как думаете, это случайность или депутаты решили брать пример с прячущегося от людей губернатора, – написал Роман Ильюк.
По информации НикВести, сегодня депутаты решили пересмотреть предложенный ОГА план по расходованию около 350 миллионов гривен государственной субвенции на ремонт дорог в Николаевской области.
Напомним, депутаты Николаевского областного совета собрались ехать в «Укравтодор», с требованием, чтобы чиновники пересмотрели распределение субвенции на дороги Николаевкой области.