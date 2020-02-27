Сегодня, 27 февраля депутаты Николаевского областного совета провели закрытое для журналистов заседание комиссии по вопросам транспорта и экологии, на котором обсудили вопрос перераспределения 350 миллионов гривен на ремонт областных дорог.

Об этом в своем Telegram-канале написал Роман Ильюк.

— Сегодня депутаты транспортной комиссии собрались на заседание и, как говорят, распределили 500 миллионов гривен на ремонт областных дорог. Почему не пригласили СМИ - вопрос риторический? Как думаете, это случайность или депутаты решили брать пример с прячущегося от людей губернатора, – написал Роман Ильюк.

По информации НикВести, сегодня депутаты решили пересмотреть предложенный ОГА план по расходованию около 350 миллионов гривен государственной субвенции на ремонт дорог в Николаевской области.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета собрались ехать в «Укравтодор», с требованием, чтобы чиновники пересмотрели распределение субвенции на дороги Николаевкой области.