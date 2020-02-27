Соответствующее решение Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял 27 февраля, сообщили в его пресс-служба.

Там отметили, что страной-правообладателем всех трех каналов является Российская Федерация, лицензии на их вещание выдал Роскомнадзором, а язык ведения программ — русский.

Вещание этих каналов запретили в связи с решением Совета нацбезопасности и обороны Украины от 2015 года «О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией».

Напомним, ранее стало известно, что президентская партия «Слуга народа» собирается запустить свой интернет-канал «Слуга-ТВ».