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Соответствующее решение Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял 27 февраля, сообщили в его пресс-служба.
Там отметили, что страной-правообладателем всех трех каналов является Российская Федерация, лицензии на их вещание выдал Роскомнадзором, а язык ведения программ — русский.
Вещание этих каналов запретили в связи с решением Совета нацбезопасности и обороны Украины от 2015 года «О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией».
Напомним, ранее стало известно, что президентская партия «Слуга народа» собирается запустить свой интернет-канал «Слуга-ТВ».
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Соответствующее решение Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принял 27 февраля, сообщили в его пресс-служба.
Там отметили, что страной-правообладателем всех трех каналов является Российская Федерация, лицензии на их вещание выдал Роскомнадзором, а язык ведения программ — русский.
Вещание этих каналов запретили в связи с решением Совета нацбезопасности и обороны Украины от 2015 года «О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией».
Напомним, ранее стало известно, что президентская партия «Слуга народа» собирается запустить свой интернет-канал «Слуга-ТВ».