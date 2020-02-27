Депутат Николаевского областного совета Валерий Колесников пояснил почему журналистов не позвали на сегодняшнее «закрытое» совещание, на котором депутаты перераспределили 350 миллионов гривен на ремонт дорог в области.

В комментарии корреспонденту НикВести депутат заявил, что члены транспортной комиссии хотели сегодня без СМИ и чиновников обсудить вопрос перераспределения 350 миллионов из государственной субвенции.

— Это была не комиссия, а скорее совещание. Давайте называть это так. Если бы у нас была комиссия мы бы вас (журналистов, – прим.) пригласили. Мы (депутаты, – прим.) сидели и между собой совещались, что делать дальше. Это были только члены транспортной комиссии. Больше никого не было. Официальное заседание комиссии у нас будет 2 марта. Это просто такой некий слет. Мы анализировали распределение государственной субвенции на ремонт дорог областного значения Николаевской области. Мы 2 марта все официально представим. Все результаты нашего совещания. Это был такой мальчишник. Мы никого не приглашали. Мы решили все сами. Мы могли бы заседать где-то в кафе, в ресторане, но решили под крышей областного совета, – заявил Валерий Колесников.

В свою очередь, в комментарии корреспонденту НикВести начальник Управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский также подтвердил, что депутаты не приглашали его на свое закрытое заседание.

— Я о ней не слышал. Меня никто туда не приглашал. Ничего не знаю, не могу что-то сказать, – отметил Сергей Сикорский.

Напомним, сегодня, 27 февраля депутаты Николаевского областного совета провели закрытое для журналистов заседание комиссии по вопросам транспорта и экологии, на котором обсудили вопрос перераспределения 350 миллионов гривен на ремонт областных дорог.

Ранее депутаты Николаевского областного совета собирались ехать в «Укравтодор», с требованием, чтобы чиновники пересмотрели распределение субвенции на дороги Николаевкой области.