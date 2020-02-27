Алексей Пелипас и Владислав Чайка, владельцы компании "Бизнес-Реал"

Партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка призвал министра цифровой трансформации Михаила Федорова не называть его бандитом пока нет соответствующего решения суда.

Об этом Владислав Чайка написал у себя в Facebook.

Как известно, 24 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о махинациях с регистрацией компанией «Бизнес-Реал» деклараций на строительство многоэтажного дома в Николаеве. Речь идет о строительстве восьмиэтажного жилого дома по улице Шевченко, 65а в Николаеве. Министр заявил, что после проведения детального анализа ситуации, выяснилось, что работники управлении государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета зарегистрировали сообщение о начале строительных работ 8-ми этажного жилого дома как объект класса СС1 10 января 2020 года, а уже через 4 дня заказчик строительства зарегистрировал декларацию о готовности объекта к эксплуатации через электронный кабинет.

Владислав Чайка же заявил, что чиновник не разобрался в ситуации сделал преждевременные выводы, в результате чего опубликовал неправдивую информацию. При этом, он призвал министра не называть людей бандитами голословно.

«На своей Facebook-странице вы написали о работе электронного кабинета застройщика. В частности, в заметке обвиняется компания «Бизнес-Реал» в попытке «обмануть и дискредитировать кабинет застройщика» относительно объекта по адресу: г. Николаев, ул. Шевченко, 65а. К сожалению, Вы тщательно не разобрались в ситуации и сделали поспешные выводы. Как следствие, предоставили общественности информацию, которая не соответствует действительности. Как совладелец компании «Бизнес-Реал» я вынужден опровергнуть ваши утверждения. Также хочу Вас призвать голословно не называть людей «бандитами». В соответствии со статьей 257 Уголовного кодекса Украины, бандитизм - это организация вооруженной банды с целью нападения на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц, а также участие в такой банде или в совершаемых ею нападениях. Никакого отношения к бандитизму компания «Бизнес-Реал» не имеет. Также, обвиняя лиц, Вы должны иметь приговор суда, подтверждающий факт обвинения и предоставляет право распространять такие высказывания», - написал Владислав Чайка.

При этом он отметил, что такие слова «порочат честь и наносят вред деловой репутации.

Комментируя обвинения Михаила Федорова, Владислав Чайка рассказал, что здание по улице Шевченко, 65а, которое строила его компания «Бизнес-Реал», было объектов незавершенного строительства.

«Заказчиком строительства было принято решение провести реконструкцию объекта. Поскольку категория объекта была изменена, мы должны были выполнить все процедуры, предусмотренные для строительства нового объекта. В соответствии с действующим законодательством Украины, норм и правил, установленных в Украине, компания заказала соответствующий проект. При осуществлении проектирования специалисты отнесли сооружение к категории СС1. Именно этот факт стал основанием подать такие данные в электронный кабинет застройщика»,- написал Владислав Чайка.

Что касается судебных дел, о которых писал министр, то, по словам Чайки, их инициатором была именно его компания, из-за игнорирования Николаевским горсоветом на протяжении 3 лет обращения о продлении договора аренды земли.

Обращаясь к министру, Владислав Чайка заявил, что компания «Бизнес-Реал» не имела никакого умысла «сломать» систему Электронного кабинета застройщика и не имеет никакого отношения к хакерству.

«Возвращаясь к этике и морали, без какого-либо судебного решения, любой гражданин Украине не имеет права порочить честь и деловую репутацию других граждан или юридических лиц»,- подытожил Владислав Чайка.

Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».