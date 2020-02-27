Пятый президент и народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что самостоятельно придет на допрос в ГБР завтра 28 февраля.

Об этом она заявил в видеообращении в Facebook.

— Подчеркиваю — завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования — политически мотивированные. Почти год, как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим «пшиком». Ничего не нашли, и уверен — не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов, — сказал Петр Порошенко.

Также он отметил, что «режиссеры 95-го квартала подготовили шоу» на завтра и сообщил о намерении оспаривать в Европейском суде решение о принудительном приводе на допрос.

— Поэтому на завтра режиссеры 95-го квартала подготовили шоу. По незаконному «решению суда», и это будет доказано в Европейском Суде, которое было заказано из Офиса Президента, оно должна обеспечить мою принудительную доставку на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Им нужно что-то громкое, феерическое... Чтобы отвлечь внимание от главного: они недееспособны и не могут ответить ни на один вызове из тех, которые стоят перед страной, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать расследование по факту возможного незаконного воздействия директора ГБР на следователей для организации политического преследования Петра Порошенко.

Напомним, партия «Европейская солидарность» требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное производство против экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы и фигурантов так называемых «пленок Трубы».