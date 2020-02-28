Уже четверо граждан Украины, членов экипажа круизного лайнера «Diamond Princess» госпитализированы в японские больницы после обнаружения у них заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в украинском Министерстве иностранных дел.

«Сначала двое были переведены в лечебные заведения в связи с обнаружением позитивных анализов на коронавирус, и со временем еще двое наших сограждан попали в лечебные заведения Японии с тем же самыми показателями. На данный момент консул Украины в Японии находится на постоянном контакте с нашими соотечественниками. Состояние здоровья их в целом нормальное. Все пожелания, все возможные просьбы сразу же прорабатываются, и по возможности решаются непосредственно посольством Украины в Японии», — процитировали в МИД начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы министерства Максима Коваленко.

При этом дипломат отметил, что первичные тесты на подтверждения коронавируса обязательно дополнительно проверяются местными японскими медицинскими службами, поэтому окончательные результаты будут известны позже.

Как сообщалось, ранее в Италии подтвердили случай заражения украинки коронавирусом. По словам Коваленко, состояние здоровья девушки не критическое, у нее немного повышена температура, в целом она чувствует себя нормально и пробудет на карантине, по крайней мере, 14 дней.

Напомним,Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, ситуация может «выйти из-под контроля», если затронутые коронавирусом страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию его распространения.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии.

Также в МОЗ рассказали, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.

Отметим, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.

Так, представитель Николаевского лабораторного центра рассказал, что на сегодняшний день местные специалисты не диагностируют коронавирус. В случае подозрения у больного наличия вируса, его помещают в специальный бокс, а анализы направляются на исследование в референс-лабораторию в Киев.