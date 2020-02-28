Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский считает, что представлять интересы жителей на всех уровнях должны люди, имеющие опыт управления и знания.

Об этом он сказал во время встречи с избирателями в Херсоне.

— Мода на новые лица, с которой, говоря откровенно, партия шла на выборы в 2019 году, и отношение к тому, что все новые обязательно должны быть, скажем так, меня несколько смущает. Равно как и закон о люстрации, который был принят в 2014 году. Потому что во власти должны быть люди, представлять избирателей, которые умеют что-то делать. Не просто красиво говорить, делать красивые слайды, а потом не понимать, что со всем этим «счастьем», свалившимся сверху, делать. Управлять должны люди, которые умеют, знают, могут и при этом имеют нормальную репутацию, — отметил он.

Он добавил, что «скелеты» в шкафу можно найти у каждого, если поискать. Главное, чтобы народные избранники были «нормальными и понятными» избирателям, подытожил он.

Ранее сообщалось, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия будет заниматься подготовкой партии к местным выборам в Николаевской области.

Напомним, что на местных выборах в объединенные громады, которые прошли 22 декабря 2019 года, победили кандидаты-самовыдвиженцы. Так, на выборах в Мешково-Погореловской ОТГ самовыдвиженец Андрей Ботанин с большим отрывом обошел своего оппонента от партии «Слуга народа» Игоря Бурду. А в Веснянской громаде самовыдвиженец Леонид Мухарский со значительным отрывом победил кандидата от «Слуги народа» Алексея Желницкого.