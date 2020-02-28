Власти Турции намерены объявить военное положение на фоне тяжелых потерь после удара российской авиации, понесенных в ходе своей вооруженной операции на территории Сирии в провинции Идлиб.

Принято решение о блокировке социальных сетей твиттер, фейсбук, а также ютуба с целью не допустить распространения фото своих погибших солдат среди населения, передает Страна.ua.

Ожидается, что решение о введении военного положения будет принято утром в пятницу, 28 февраля.

«Официальное объявление войны режиму Сирии будет опубликовано решением парламента завтра», - говорится в сообщении местного издания Politic Türk поздним вечером в четверг, 27 февраля.

Также сообщается, что ВС Турции начали наносить мощные удары в зоне контроля курдских и сирийских формирований на севере Сирии. По информации турецких источников, в воздух подняты истребители F-16, а ПВО Сирии активировало ЗРС С-300ПМ-2.

The New York Times сообщает, что в четверг вечером в Анкаре состоялось экстренное совещание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он призывает сирийское правительство и российские силы прекратить их двухмесячное наступление в провинции Идлиб и отступить с турецких позиций, которые были окружены и отрезаны сирийскими правительственными силами.

Турецкие официальные лица заявили, что удар был нанесен сирийскими правительственными силами, но российские самолеты наносили большинство авиаударов в этом районе в последние недели.

Турция потеряла 13 солдат с тех пор, как в последние недели были введены подкрепления в провинцию, что вызвало растущую обеспокоенность в Турции. Основная оппозиционная партия поставила под сомнение целесообразность участия Турции без поддержки с воздуха или поддержки США или НАТО.

Нападение произошло на турецком наблюдательном пункте в Аль-Бара к югу от города Идлиб. Этот пункт является одним из 12 турецких постов, созданных более года назад в рамках соглашения о деэскалации с Россией.