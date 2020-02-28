Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что ее счета были арестованы, что привело к блокированию работы «Суспільного».

Об этом идет речь в заявлении НОТУ.

Согласно решению суда «Суспільне» должно уплатить долг акционерному обществу «Евроньюс» в размере 10 миллионов 591 тысяч 224 евро 48 центов и 73 тысячи гривен судебного сбора в рамках производства открытого Министерством юстиции Украины.

Отмечается, что «Суспільне» получило этот долг как правопреемник прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

— Сотрудничество бывшей государственной НТУ с «Евроньюс» началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии «Евроньюс», что и привело к появлению долга и соответствующего судебного процесса, - сказано в сообщении НОТУ.

Отмечается, что арест счетов сделал невозможной подготовку к трансляции Олимпийских игр 2020, блокирует обеспечение участия Украины в нынешнем Евровидении и останавливает запуск новых проект. Арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании.

— Поэтому все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов «Суспільного» в компанию «Евроньюс». В результате из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год вещатель недополучит почти 300 млн гривен и годовой план вещателя будет сорван, - добавили в НОТУ.

Напомним, что в здании телеканала «1+1» по адресу Куреневская, 18 в Киеве провели обыск сотрудники Службы безопасности Украины.