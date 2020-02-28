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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус рано или поздно попадет в Украину.
Об этом Алексей Данилов заявил в эфире 1+1.
По его словам в Укарине зарегистрируют единичные случаи, однако власти страны готовы к этому и имеют все необходимые средства, в том числе и 12 тысяч 500 больничных мест для зараженных.
— Украину это не обойдет и единичные случаи будут, - сказал Алексей Данилов.
Отметим, что с 24 февраля в Украине всем пассажирам, которые прилетают в аэропорты «Борисполь» и «Жуляны» прямыми рейсами из Италии в обязательном порядке будут мерить температуру.
Напомним, на николаевском железнодорожном вокзале обустроили медицинский пункт, который оснащен необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами для временной изоляции больных коронавирусом.
Ранее, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг заявил, что в ситуации вокруг распространения коронавируса настал момент, когда решается, выйдет ли она из-под контроля, если не будут предприняты необходимые меры.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус рано или поздно попадет в Украину.
Об этом Алексей Данилов заявил в эфире 1+1.
По его словам в Укарине зарегистрируют единичные случаи, однако власти страны готовы к этому и имеют все необходимые средства, в том числе и 12 тысяч 500 больничных мест для зараженных.
— Украину это не обойдет и единичные случаи будут, - сказал Алексей Данилов.
Отметим, что с 24 февраля в Украине всем пассажирам, которые прилетают в аэропорты «Борисполь» и «Жуляны» прямыми рейсами из Италии в обязательном порядке будут мерить температуру.
Напомним, на николаевском железнодорожном вокзале обустроили медицинский пункт, который оснащен необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами для временной изоляции больных коронавирусом.
Ранее, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг заявил, что в ситуации вокруг распространения коронавируса настал момент, когда решается, выйдет ли она из-под контроля, если не будут предприняты необходимые меры.