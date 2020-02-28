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Украина глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и предоставляет ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидарны с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса.
В МИДе отмечается, что страданием людей должен быть положен конец, а очередная гуманитарная катастрофа в Сирии должна быть предотвращена.
Ранее сообщалось, что, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск
ВС Турции начали наносить мощные удары в зоне контроля курдских и сирийских формирований на севере Сирии. По информации турецких источников, в воздух подняты истребители F-16, а ПВО Сирии активировало ЗРС С-300ПМ-2.
The New York Times сообщает, что в четверг вечером в Анкаре состоялось экстренное совещание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он призывает сирийское правительство и российские силы прекратить их двухмесячное наступление в провинции Идлиб и отступить с турецких позиций, которые были окружены и отрезаны сирийскими правительственными силами.
Турецкие официальные лица заявили, что удар был нанесен сирийскими правительственными силами, но российские самолеты наносили большинство авиаударов в этом районе в последние недели.
Турция потеряла 13 солдат с тех пор, как в последние недели были введены подкрепления в провинцию, что вызвало растущую обеспокоенность в Турции. Основная оппозиционная партия поставила под сомнение целесообразность участия Турции без поддержки с воздуха или поддержки США или НАТО.
Нападение произошло на турецком наблюдательном пункте в Аль-Бара к югу от города Идлиб. Этот пункт является одним из 12 турецких постов, созданных более года назад в рамках соглашения о деэскалации с Россией.
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Украина глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и предоставляет ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидарны с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса.
В МИДе отмечается, что страданием людей должен быть положен конец, а очередная гуманитарная катастрофа в Сирии должна быть предотвращена.
Ранее сообщалось, что, в ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск
ВС Турции начали наносить мощные удары в зоне контроля курдских и сирийских формирований на севере Сирии. По информации турецких источников, в воздух подняты истребители F-16, а ПВО Сирии активировало ЗРС С-300ПМ-2.
The New York Times сообщает, что в четверг вечером в Анкаре состоялось экстренное совещание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он призывает сирийское правительство и российские силы прекратить их двухмесячное наступление в провинции Идлиб и отступить с турецких позиций, которые были окружены и отрезаны сирийскими правительственными силами.
Турецкие официальные лица заявили, что удар был нанесен сирийскими правительственными силами, но российские самолеты наносили большинство авиаударов в этом районе в последние недели.
Турция потеряла 13 солдат с тех пор, как в последние недели были введены подкрепления в провинцию, что вызвало растущую обеспокоенность в Турции. Основная оппозиционная партия поставила под сомнение целесообразность участия Турции без поддержки с воздуха или поддержки США или НАТО.
Нападение произошло на турецком наблюдательном пункте в Аль-Бара к югу от города Идлиб. Этот пункт является одним из 12 турецких постов, созданных более года назад в рамках соглашения о деэскалации с Россией.