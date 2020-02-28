Строительство сортировочной линии на полигоне твердых бытовых отходов в Николаеве планируют начать весной и закончить к концу этого года.

Об этом в комментарии НикВести рассказал директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало.

По его словам, сортировочную линию на полигоне ТБО, стоимостью 12 миллионов 600 тысяч гривен, планируется построить в 2020 году. Также Андрей Вецало добавил, что весной этого года начнется строительство ангара под сортировочную линию, стоимость которого составляет 1 миллион 100 тысяч гривен.

— Я написал письмо, мэр Николаева (Александр Сенкевич, - прим.) уже его рассмотрел, на постройку мусороперерабатывающей линии. Она стоит 12,6 миллионов и забита у нас в программе развития на три года. Этот этап движется. Если все будет в порядке, то мы уже весной начнем строительство ангара под эту линию. Нужно чтобы отбирались и сортировались те же пластик и полиэтилен. Мы движемся. Я думаю, что до конца года линия уже будет построена. Я, во всяком случае, за полгода на этой должности очень усиленно пробиваю этот момент. Это снимет дополнительные затраты и немного принесет прибыль предприятию. Еще уйдет 1,1 миллион на ангар, который мы начнем строить весной, а линия до конца года, я думаю, уже будет стоять, - рассказал Андрей Вецало.

Андрей Вецало считает, что деньги на строительство сортировочной линии должны выделить из бюджета Николаева.

— Я считаю, что да (из городского бюджета, - прим.). Это не такая неподъемная сумма, чтобы привлекать инвесторов и платить 50 на 50 или 70 на 30. Лучше пусть этим занимается и контролирует город. Это же не проект на 100 миллионов. Вообще на рекультивацию и постройку полигона надо порядка 150 миллионов гривен, - добавил он.

Ранее сообщалось, что директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что на сортировочную линию для полигона твердых бытовых отходов Николаева необходимо 10 миллионов гривен.

В свою очередь Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что не видит смысла выделять из бюджета города 10 миллионов для строительства на территории городского полигона ТБО сортировочной линии. По его мнению, этим должны заниматься предприниматели, которые могли бы зарабатывать на этом.

Также, в августе 2019 года Александр Сенкевич подписал меморандум с двумя турецкими компаниями на строительство сортировочной линии твердых бытовых отходов.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон в сфере обращения с бытовыми отходами. Речь идет о создании новой очереди полигона бытовых отходов и строительстве двух объектов: комплекса по сбору биогаза, который будет расположен на территории новой очереди полигона ТБО, а также линии по сортировке мусора, она займет место на ныне действующей городской свалке. Весь проект планируют реализовать за 3 года.

После чего Александр Сенкевич анонсировал строительство сортировочной линии на городской свалке за счет городского бюджета или денег инвесторов.