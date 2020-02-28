Два фрегата Черноморского флота России «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Об этом заявил официальный представитель ЧФ РФ Алексей Рулев, передает «Интерфакс».

— Фрегаты, оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом «Калибр-НК», совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море, - рассказал Алексей Рулев.

Он сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

— Третий фрегат ЧФ этой серии - «Адмирал Эссен» - выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года, - отметил представитель ЧФ.

Как пишет LB.ua ранее эти фрегаты неоднократно участвовали в российской операции в поддержку сирийского президента Башара Асада.

Отмечается, что усиление российской корабельной группировки проходит на фоне резкого обострения ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе.

Напомним, что власти Турции намерены объявить военное положение на фоне тяжелых потерь после удара российской авиации, понесенных в ходе своей вооруженной операции на территории Сирии в провинции Идлиб.