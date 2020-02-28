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В Николаевском областном совете началось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики. НикВести ведут трансляцию.
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В Николаевском областном совете началось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики. НикВести ведут трансляцию.