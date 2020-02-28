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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает «позитивным сигналом инвесторам» разрешение Антимонопольного комитета Украины на концессию николаевского порта «Ольвия».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Как известно, АМКУ дал разрешение катарской компании QTerminals на концессию порта «Ольвия».
— Такое решение АМКУ показывает, что проект концессии был разработан качественно — в соответствии с лучшими международными стандартами и действующим национальным законодательством, а конкурс проведен честно и прозрачно. Поэтому разрешение АМКУ на концессию порта Ольвия является мощным позитивным сигналом инвесторам, что в Украине можно и нужно заходить с инвестициями. Нам есть, что предложить, и у нас есть, за что честно бороться, - заявил Владислав Криклий.
Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals, которая в течение пяти лет должна инвестировать в развитие порта 3,4 миллиарда гривен. При этом по условиям договора компании необходимо было получить разрешение АМКУ на концентрацию.
Также, Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает «позитивным сигналом инвесторам» разрешение Антимонопольного комитета Украины на концессию николаевского порта «Ольвия».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Как известно, АМКУ дал разрешение катарской компании QTerminals на концессию порта «Ольвия».
— Такое решение АМКУ показывает, что проект концессии был разработан качественно — в соответствии с лучшими международными стандартами и действующим национальным законодательством, а конкурс проведен честно и прозрачно. Поэтому разрешение АМКУ на концессию порта Ольвия является мощным позитивным сигналом инвесторам, что в Украине можно и нужно заходить с инвестициями. Нам есть, что предложить, и у нас есть, за что честно бороться, - заявил Владислав Криклий.
Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара - QTerminals, которая в течение пяти лет должна инвестировать в развитие порта 3,4 миллиарда гривен. При этом по условиям договора компании необходимо было получить разрешение АМКУ на концентрацию.
Также, Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.