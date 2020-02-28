Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева предложила депутатам на сессии в первую очередь рассмотреть земельные вопросы николаевцев и не ограничивать их права.

Об этом стало известно в четверг, 27 февраля, в ходе заседания сессии городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.

Депутат в ходе сессии обратилась к коллегам с просьбой не закрывать заседание пока не будут рассмотрены вопросы николаевцев.

— На правах члена регламентной депутатской комиссии, которая также отвечает за права граждан, я прошу все-таки коллег депутатов прислушаться к предложению и проголосовать за граждан. В данном случае Николаевский городской совет исключительно выступает в качестве процессуального деятеля, который не дает и не передает землю, или другие имущественные ресурсы. Это имущество граждан и сегодня им нужно выполнять некоторые действия со своим имуществом. Для этого у земельного участка должен быть кадастровый номер, и он должна быть внесена в базу. Когда мы воздерживаемся от принятия решений в отношении граждан, мы по сути ограничиваем их в правах. У нас все равны, но люди ровнее. Поэтому они не должны страдать от наших действий, или бездействия. Там не такое большое количество вопросов. Прошу их внести в повестку дня и проголосовать, – заявила Елена Киселева.

Однако, после еще нескольких неудачных попыток рассмотреть вопросы из повестки дня мэр Александр Сенкевич объявил перерыв в заседании до 12 марта.

Напомним, ранее Елена Киселева рассказала, что среди 750 земельных вопросов, которые не могут принять уже на протяжении нескольких лет, есть те, которые касаются рассмотрения судебных решений.