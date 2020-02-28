Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин возмутился тем, что профильный заместитель главы Николаевской ОГА не помогает решить вопрос с переездом Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы, у которого в конце апреля заканчивается срок аренды.

Об этом стало известно на заседании комисии по вопросам по вопросам социальной политики, здравоохранения, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма, сегодня 28 февраля, сообщает корреспондент НикВести.

Так, к депутатам обратилась главный врач центра Вера Белякова, которая сообщила, что управление здравоохранения Николаевского городского совета прислало письмо в котором сообщило, о том, что аренду центру продлевать не будут.

— В прошлом году горздравотдел, который вообще не является никакой стороной нашего договора, нам прислал письмо, что с нами не будут продлеваться арендные отношения, мы стали обращаться в вышестоящие наши организации. У нас есть письмо от балансосодержателя о том, что с 31 апреля заканчиваются арендные отношения, - сказала Вера Белякова.

По словам Веры Беляковой переезжать центру некуда, кроме того, в здание, которое арендует Николаевский областной центр медико-социальной экспертизы, вкладывались деньги Николаевского областного совета и государственного бюджета, потому как здание находилось в плохом состоянии.

— 19 лет назад, когда нам дали это здание, мы не могли первые четыре месяца осматривать там пациентов потому что там был просто сарай, - сказала Вера Белякова.

Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин сказал, что этот вопрос должен решить профильный заместитель губернатора (Александр Трайтли, - прим.ред.).

— У нас есть целая облгосадминистрация, у нас есть целый профильный зам, так может быть надо его нагнуть и заставить работать? Давайте напишем рекомендации комиссии немедленно решить вопрос, и в течении трех дней доложить. А если он безрукий и не может эти вопросы решать, то тогда мы ему объявим недоверие и расстреляем за баней, в крайнем случае, и сами прийдем к решению вопроса. Слушайте он зарплату получает за это. Давайте нагнем облгосадминистрацию, - сказал Вадим Олабин.

Ранее, глава бюджетной комиссии Федор Барна и депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин устроили потасовку на заседании бюджетной комиссии.

