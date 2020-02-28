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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы стадии 1/8 финала, по результату которой «Шахтеру» в соперники достался немецкий «Вольфсбург».
Первый матч состоится в Германии 12 марта.
Ответный поединок пройдет через неделю в Харькове.
Пары 1/8 финала Лиги Европы.
Финал турнира состоится в польском Гданське.
Напомним, в УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует вероятнось отмены чемпионата Европы по футболу-2020.
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы стадии 1/8 финала, по результату которой «Шахтеру» в соперники достался немецкий «Вольфсбург».
Первый матч состоится в Германии 12 марта.
Ответный поединок пройдет через неделю в Харькове.
Пары 1/8 финала Лиги Европы.
Финал турнира состоится в польском Гданське.
Напомним, в УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует вероятнось отмены чемпионата Европы по футболу-2020.