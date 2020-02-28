В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы стадии 1/8 финала, по результату которой «Шахтеру» в соперники достался немецкий «Вольфсбург».

Первый матч состоится в Германии 12 марта.

Ответный поединок пройдет через неделю в Харькове.

Пары 1/8 финала Лиги Европы.

« Истанбул Башакшехир » (Турция) - « Копенгаген » (Дания)

Истанбул Башакшехир (Турция) - Копенгаген (Дания) « Олимпиакос » (Греция) - « Вулверхэмптон » (Англия)

Олимпиакос (Греция) - Вулверхэмптон (Англия) « Рейнджерс » (Шотландия) - « Байер » (Германия)

Рейнджерс (Шотландия) - Байер (Германия) « ВОЛЬФСБУРГ » (Германия) - « ШАХТЕР » (Украина)

ВОЛЬФСБУРГ (Германия) - ШАХТЕР (Украина) « Интер » (Италия) - « Хетафе » (Испания)

Интер (Италия) - Хетафе (Испания) « Севилья » (Испания) - « Рома » (Италия)

Севилья (Испания) - Рома (Италия) « Айнтрахт » /РБ « Зальцбург » - « Базель » (Швейцария)

Айнтрахт /РБ Зальцбург - Базель (Швейцария) ЛАСК (Австрия) - « Манчестер Юнайтед » (Англия)

Финал турнира состоится в польском Гданське.

Напомним, в УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует вероятнось отмены чемпионата Европы по футболу-2020.