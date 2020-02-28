Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко созывает на четверг, 5 марта, внеочередную сессию.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Николаевского облсовета.

В повестку дня будут внесены следующие вопросы:

- об изменении типа и наименований учебных заведений областного подчинения;

- о реорганизации Николаевского областного центра здоровья путем преобразования его в коммунальное некоммерческое предприятие;

- об управлении коммунальным имуществом;

- обращение депутатов к Президенту и Кабмину по поводу закона «Об общем среднем образовании», в котором предполагается закрытие школ-интернатов санаторного типа.





Напомним, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов.