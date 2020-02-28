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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко созывает на четверг, 5 марта, внеочередную сессию.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Николаевского облсовета.
В повестку дня будут внесены следующие вопросы:
- об изменении типа и наименований учебных заведений областного подчинения;
- о реорганизации Николаевского областного центра здоровья путем преобразования его в коммунальное некоммерческое предприятие;
- об управлении коммунальным имуществом;
- обращение депутатов к Президенту и Кабмину по поводу закона «Об общем среднем образовании», в котором предполагается закрытие школ-интернатов санаторного типа.
Напомним, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов.
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Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко созывает на четверг, 5 марта, внеочередную сессию.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Николаевского облсовета.
В повестку дня будут внесены следующие вопросы:
- об изменении типа и наименований учебных заведений областного подчинения;
- о реорганизации Николаевского областного центра здоровья путем преобразования его в коммунальное некоммерческое предприятие;
- об управлении коммунальным имуществом;
- обращение депутатов к Президенту и Кабмину по поводу закона «Об общем среднем образовании», в котором предполагается закрытие школ-интернатов санаторного типа.
Напомним, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о среднем образовании. «За» проголосовали 327 народных депутатов.