Министр обороны Украины в телефонном разговоре с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудил атаку армии президента Сирии Башара Асада и России в сирийском городе Идлиб.

Об этом Андрей Загороднюк сообщил на своей странице в Facebook.

— Утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой республики господином Хулуси Акаром. Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской республике. Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира, - отметил министр.

Загороднюк сказал турецкому коллеге, что разделяет чувство скорби с Турцией, ведь в Украине, где шестой год идет война на Востоке, которую спонсирует РФ, как нигде понимают это.

Министр от имени Минобороны выразил сожаление, а раненым турецким военнослужащим пожелал скорейшего выздоровления.

Напомним, Украина глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и предоставляет ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские.