|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|17:34
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:45
|Заход солнца:
|17:36
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.11 грн
Министр обороны Украины в телефонном разговоре с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудил атаку армии президента Сирии Башара Асада и России в сирийском городе Идлиб.
Об этом Андрей Загороднюк сообщил на своей странице в Facebook.
— Утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой республики господином Хулуси Акаром. Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской республике. Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира, - отметил министр.
Загороднюк сказал турецкому коллеге, что разделяет чувство скорби с Турцией, ведь в Украине, где шестой год идет война на Востоке, которую спонсирует РФ, как нигде понимают это.
Министр от имени Минобороны выразил сожаление, а раненым турецким военнослужащим пожелал скорейшего выздоровления.
Напомним, Украина глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и предоставляет ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Министр обороны Украины в телефонном разговоре с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудил атаку армии президента Сирии Башара Асада и России в сирийском городе Идлиб.
Об этом Андрей Загороднюк сообщил на своей странице в Facebook.
— Утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой республики господином Хулуси Акаром. Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской республике. Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира, - отметил министр.
Загороднюк сказал турецкому коллеге, что разделяет чувство скорби с Турцией, ведь в Украине, где шестой год идет война на Востоке, которую спонсирует РФ, как нигде понимают это.
Министр от имени Минобороны выразил сожаление, а раненым турецким военнослужащим пожелал скорейшего выздоровления.
Напомним, Украина глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и предоставляет ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские.