Депутат Николаевского областного совета Анна Воронок возмутилась тем, что чиновники Николаевской ОГА, не приходят на комиссии и не отчитываются по выполнению программ, которые приняли депутаты.

Об этом стало известно сегодня 28 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам социальной политики, здравоохранения, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма, сообщают НикВести.

Так, депутат Анны Воронок рассказала, что депутаты больше недели не могут дождаться ответа от облгосадминистрации, касательно утверждения состава комиссии, для того чтобы депутаты могли проголосовать выделение денег семьям, в которых дети болеют сахарным диабетом.

— Комиссия обратилась к губернатору еще 20 числа, прошла неделя, ответа от 4 этажа нет. Депутатский корпус уже не может повлиять на ситуацию, мы приняли программу, сессией выделили деньги, но программа не выполняется. Не выполняется решение сессии, не создается комиссия. Ну сколько же можно? Оксана Ельчиева не отчитывается, на комиссии не ходят. Трайтли ни одного раза на комиссию не пришел. Нужно же нести какую-то ответственность, они получают зарплату от плательщиков, неужели нельзя уже решить этот вопрос, в конце концов?, - сказала Анна Воронок.

Как сообщалось ранее, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что депутатская комиссия согласовала выделение денег для закупки тест-полосок, при помощи которых контролируют уровень сахара в крови детям страдающим сахарным диабетом.

