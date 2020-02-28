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Власти Мексики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.
Об этом сообщает Reuters.
При этом отмечается, что это уже второй случай заражения в Латинской Америке.
Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гател Рамирес заявил, что пациент с возможной коронавирусной инфекцией прошел второй тест, который дал положительный результат.
По состоянию на 28 февраля коронавирус COVID-19 был выявлен в 46 странах. Украины в списке стран, пораженных коронавирусом, нет. За пределами Китая коронавирусом заразились уже 4430 людей. Наибольшее количество случаев в Европе было зарегистрировано в Италии - 650, среди них 17 - летальных.
Напомним, в Украине по состоянию на 28 февраля не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса Covid-19.
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Власти Мексики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.
Об этом сообщает Reuters.
При этом отмечается, что это уже второй случай заражения в Латинской Америке.
Заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гател Рамирес заявил, что пациент с возможной коронавирусной инфекцией прошел второй тест, который дал положительный результат.
По состоянию на 28 февраля коронавирус COVID-19 был выявлен в 46 странах. Украины в списке стран, пораженных коронавирусом, нет. За пределами Китая коронавирусом заразились уже 4430 людей. Наибольшее количество случаев в Европе было зарегистрировано в Италии - 650, среди них 17 - летальных.
Напомним, в Украине по состоянию на 28 февраля не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса Covid-19.