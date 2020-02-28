Генеральная инспекция Офиса генпрокурора объявила подозрение бывшему прокурору в похищении человека.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2019 году прокурор одного из местных прокуратур Житомирской области вместе со своим братом и отцом избили мужчину.

По мнению следователей, бывший прокурор, вероятно, угрожая пистолетом, сунул пострадавшего в багажник. Впоследствии того освободили правоохранители.

Екс-прокурора подозревают по части 2 статьи 146 УК Украины - совершение похищения человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия.

Сейчас его освободили от должности, следствие продолжается.

Напомним, 21 февраля, в доме экс-главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары под Киевом погиб предприниматель Сергей Старицкий. Инцидент произошел в селе Чайки под Киевом.