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Генеральная инспекция Офиса генпрокурора объявила подозрение бывшему прокурору в похищении человека.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, в 2019 году прокурор одного из местных прокуратур Житомирской области вместе со своим братом и отцом избили мужчину.
По мнению следователей, бывший прокурор, вероятно, угрожая пистолетом, сунул пострадавшего в багажник. Впоследствии того освободили правоохранители.
Екс-прокурора подозревают по части 2 статьи 146 УК Украины - совершение похищения человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия.
Сейчас его освободили от должности, следствие продолжается.
Напомним, 21 февраля, в доме экс-главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары под Киевом погиб предприниматель Сергей Старицкий. Инцидент произошел в селе Чайки под Киевом.
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Генеральная инспекция Офиса генпрокурора объявила подозрение бывшему прокурору в похищении человека.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, в 2019 году прокурор одного из местных прокуратур Житомирской области вместе со своим братом и отцом избили мужчину.
По мнению следователей, бывший прокурор, вероятно, угрожая пистолетом, сунул пострадавшего в багажник. Впоследствии того освободили правоохранители.
Екс-прокурора подозревают по части 2 статьи 146 УК Украины - совершение похищения человека по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с применением оружия.
Сейчас его освободили от должности, следствие продолжается.
Напомним, 21 февраля, в доме экс-главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары под Киевом погиб предприниматель Сергей Старицкий. Инцидент произошел в селе Чайки под Киевом.