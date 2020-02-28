Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о встрече в ближайшее время для обсуждения ситуации в Сирии.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что лидеры России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую военную ситуацию в Сирии.

— Разговор Путина и Эрдогана был подробный и был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить договоренности по Идлибской зоне деэскалации, – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом в администрации президента Эрдогана заявили, что лидеры договорились о проведении личной двусторонней встречи уже в ближайшее время.

Как известно, в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих. По словам властей Турции, авиаудар нанесли военно-воздушные силы «режима Башара Асада» (президента Сирии).

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное совещание на высшем уровне по факту атаки в Идлибе, турецкие вооруженные силы начали наносить удары с воздуха по «всем известным целям» сирийского правительства. В Турции пригрозили, что власти Сирии «заплатят высокую цену» за нападение на турецкие войска в Идлибе.

Напомним, Украина глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и предоставляет ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские.