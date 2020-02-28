Исполнительный директор компании UPSS Terminals Дмитрий Фалько заявил, что из-за правовой коллизии с выделением земель для строительство портовых терминалов был сорван инвестиционный проект на 100 миллионов долларов.

Об этом он сказал в четверг, 27 февраля, в Одессе на пресс-конференции, посвященной вопросам развития морской отрасли Украины, организованной общественной организацией «Бизнес Варта».

Дмитрий Фалько заявил, что с 2010 года компания безуспешно пытается реализовать инвестиционный проект, так как прокуратура области воспользовавшись правовой коллизией оспорила в суде получение компанией земельного участка. Суд постановил, что компания незаконно получила разрешение от Николаевской ОГА, так как это якобы не входит в ее компетенцию.

— С 2010 года мы оформляли необходимые нам под строительство земельные участки. В том числе, это были земли под железнодорожную колею, земли под автомобильные подъездные дороги, земли для строительства непосредственно терминалов и складов накопления, а также земли водного фонда для подходного канала операционной акватории и собственных причалов… Мы благополучно уже завершили сбор необходимых для этого земель и наши инициативы были даже утверждены постановлением Кабинета министров Украины, были включены в план развития Николаевского порта и все сулило огромные перспективы. Мы были готовы приступать к строительству наземной части. Мы готовы были вложить в то время в проект свыше 100 миллионов долларов. У нас даже были получены разрешения для начала работ и буквально на следующий день мы готовы были приступать к строительству. Но, как бы иронично это не выглядело, день в день прокуратура Николаевской области оспорила предоставление нам в аренду одного из этих участков, и, соответственно, проект был заморожен, – рассказал Дмитрий Фалько.

При этом Дмитрий Фалько отметил, что после неудачной попытки реализовать проект компания UPSS Terminals обратилась в Кабинет министров для получения земельного участка для строительства терминала, однако там заявил, что этот вопрос не находится в их компетенции.

— Основная мотивация суда заключалась в том, что это, якобы, были не полномочия ОГА, которая предоставила нам эти участки земли, а полномочия Кабинета министров. Повинуясь решению суда, в мае 2018 года мы обратились в Кабинет министр Украины с запросом на предоставление данного земельного участка уже по другой процедуре. Но, даже на сегодняшний день, практически по истечению двух лет, никто так и не может сформировать четкой юридической позиции: их это полномочия или нет. Нам никто из компетентных органов не может сказать, что нужно сделать, чтобы не было вопросов, но говорят нам, что тот путь, по которому мы пошли изначально, не верен. Но, основное, это то, что на сегодняшний день проект заморожен. Он бы сегодня мог уже создавать рабочие места, приносить прибыль, мог давать налоги и отчисления в бюджеты всех уровней. Вместо этого, мы просто бегаем из кабинета в кабинет с бумажками, нас просто перекладывают, перетасовывают, – заявил он.

Дмитрий Фалько подчеркнул, что для решения данной правовой коллизии необходимы законодательные изменения.

— Разрешение этой ситуации требует законодательных изменений, которые нами уже были инициированы. В данный момент я уже не знаю, к кому апеллировать: к Президенту, к премьер-министру, Господу Богу… Объявлен «турборежим» (работы Верховной Рады, – прим.), есть четкие наработки, неужели так сложно сегодня взять их, изучить и имплементировать. Более того, парламентом прошлого созыва уже предпринимались шаги и эти изменения в законодательство можно и сегодня быстро принять. Тем не менее, продолжаются эти проволочки, тем не менее никто не хочет палец о палец ударить, – сказал Дмитрий Фалько.

Напомним, 10 февраля 2020 года, Офис Генерального прокурора Украины отчитался о том, что прокуратура совместно с Национальной полицией и Службой безопасности Украины провели обыски в Николаевской ОГА в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, который находится в акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 гектаров.

Речь идет о земельном участке, который в 2015 году своим распоряжением тогдашний глава Николаевской ОГА Вадим Мериков отдал в аренду на 49 лет «Терминал UPSS» для обслуживания порта. Комментируя данную ситуацию, экс-губернатор Вадим Мериков заявил, что инвесторам, которые создают рабочие места в Николаевской области, нужно помогать.

Помимо этого, коллектив морского порта «Терминал UPSS» высказал свою позицию относительно недавних обысков, которые прошли в Николаевской облгосадминистрации по делу о выделении предприятию в аренду земельного участка под размещение объектов портовой инфраструктуры.

25 февраля народные депутаты Украины от партии «Европейская Солидарность» Максим Саврасов и Алексей Гончаренко посетили Николаев и поддержали коллектив морского порта «UPSS Terminals».