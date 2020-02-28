|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|06:35
|Заход солнца:
|17:34
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:45
|Заход солнца:
|17:36
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.11 грн
Об этом сообщили в пресс-службе Института нацпамяти.
— Будем настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона лиц, — отметили в Институте.
В Институте нацпамяти заявили, что решение горсовета «провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества».
Кроме того, там отметили, что присвоение проспекту имени маршала Георгия Жукова нарушает часть 6 статьи 3 Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий», поскольку Жуков занимал ряд руководящих должностей в СССР, в частности, был министром обороны в 1955-1957 годах и членом Президиума ЦК КПСС в 1957 году.
В Институте добавили, что решение горсовета может использовать Россия в своей информационно-пропагандистской кампании, в частности может попытаться продвигать мифы об «общей исторической судьбе русских и украинцев», «Великой Отечественной войне».
Ранее сообщалось, что депутаты городского совета Харькова снова переименовали проспект генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Напомним, 19 июня 2019 года депутаты горсовета Харькова поддержали возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Жукова. На Григоренко проспект был переименован в пределах декоммунизации. Полиция возбудила дело из-за возвращения проспекта Жукова в Харькове.
Окружной административный суд Харькова признал переименование проспекта Петра Григоренко незаконным.
Харьковский апелляционный административный суд поддержал это решение.
В январе мэр Харькова Геннадий Кернес подписал распоряжение о переименовании проспекта имени генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Об этом сообщили в пресс-службе Института нацпамяти.
— Будем настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона лиц, — отметили в Институте.
В Институте нацпамяти заявили, что решение горсовета «провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества».
Кроме того, там отметили, что присвоение проспекту имени маршала Георгия Жукова нарушает часть 6 статьи 3 Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий», поскольку Жуков занимал ряд руководящих должностей в СССР, в частности, был министром обороны в 1955-1957 годах и членом Президиума ЦК КПСС в 1957 году.
В Институте добавили, что решение горсовета может использовать Россия в своей информационно-пропагандистской кампании, в частности может попытаться продвигать мифы об «общей исторической судьбе русских и украинцев», «Великой Отечественной войне».
Ранее сообщалось, что депутаты городского совета Харькова снова переименовали проспект генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Напомним, 19 июня 2019 года депутаты горсовета Харькова поддержали возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Жукова. На Григоренко проспект был переименован в пределах декоммунизации. Полиция возбудила дело из-за возвращения проспекта Жукова в Харькове.
Окружной административный суд Харькова признал переименование проспекта Петра Григоренко незаконным.
Харьковский апелляционный административный суд поддержал это решение.
В январе мэр Харькова Геннадий Кернес подписал распоряжение о переименовании проспекта имени генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.