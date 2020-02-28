Об этом сообщили в пресс-службе Института нацпамяти.

— Будем настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона лиц, — отметили в Институте.

В Институте нацпамяти заявили, что решение горсовета «провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества».

Кроме того, там отметили, что присвоение проспекту имени маршала Георгия Жукова нарушает часть 6 статьи 3 Закона Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий», поскольку Жуков занимал ряд руководящих должностей в СССР, в частности, был министром обороны в 1955-1957 годах и членом Президиума ЦК КПСС в 1957 году.

В Институте добавили, что решение горсовета может использовать Россия в своей информационно-пропагандистской кампании, в частности может попытаться продвигать мифы об «общей исторической судьбе русских и украинцев», «Великой Отечественной войне».

Ранее сообщалось, что депутаты городского совета Харькова снова переименовали проспект генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Напомним, 19 июня 2019 года депутаты горсовета Харькова поддержали возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Жукова. На Григоренко проспект был переименован в пределах декоммунизации. Полиция возбудила дело из-за возвращения проспекта Жукова в Харькове.

Окружной административный суд Харькова признал переименование проспекта Петра Григоренко незаконным.

Харьковский апелляционный административный суд поддержал это решение.

В январе мэр Харькова Геннадий Кернес подписал распоряжение о переименовании проспекта имени генерала Петра Григоренко в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.