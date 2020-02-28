Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Отмечается, что в мире уменьшилось количество новых случаев инфицирования ВИЧ и смертей от болезней, обусловленных СПИДом. В то же время увеличилось количество людей, получающих лечение.

В Центре общественного здоровья отметили, что самым распространенным путем инфицирования ВИЧ остается половой путь передачи инфекции.

— Своевременное диагностирование ВИЧ и начало лечения гарантирует долгую полноценную жизнь. Тестирование на ВИЧ в Украине является бесплатным. Эту услугу сейчас могут предоставлять все учреждения здравоохранения первичного звена и около тысячи вторичного и третичного, — напомнили в центре.

ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. Он поражает и постепенно уничтожает клетки иммунной системы человека, которые защищают организм от инфекций. ВИЧ приводит к развитию СПИДа в течение 8-10 лет. При надлежащем лечении этот процесс может быть значительно длиннее.

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита. Комплекс заболеваний, развивающихся вследствие разрушения вирусом (ВИЧ) иммунной системы.

От момента заражения ВИЧ до выраженности симптомов СПИДа может пройти более 10 лет. Выявить инфицирование может только специальный анализ крови на ВИЧ. При отрицательном статусе в Минздраве напоминают о «периоде окна» — время с момента инфицирования до возможности выявить вирус составляет 3-6 месяцев. Поэтому врачи рекомендуют сделать повторный анализ через 3 и 6 месяцев после возможного заражения.

ВИЧ можно заразиться во время незащищенного секса, через кровь. Рекомендуется для инъекций использовать только одноразовые стерильные шприцы и иглы, а инструменты для пирсинга, татуировок, маникюра и т.д. — стерилизовать.

ВИЧ также передается от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.