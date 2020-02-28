Как сообщили в САП, от должности его отстранили до 4 апреля из-за привлечения к уголовной ответственности.

Чиновника подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения и назначил 10 миллионов гривен залога.

По версии следствия, в июле 2019 года глава Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей дать ему $400 тысяч взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. С августа по октябрь 2019 года он получил часть этих денег, а именно $180 тысяч.

Отметим, что в июле-октябре 2019 года Черновицкий областной совет возглавлял Иван Мунтян.