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Как сообщили в САП, от должности его отстранили до 4 апреля из-за привлечения к уголовной ответственности.
Чиновника подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
Ранее Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения и назначил 10 миллионов гривен залога.
По версии следствия, в июле 2019 года глава Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей дать ему $400 тысяч взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. С августа по октябрь 2019 года он получил часть этих денег, а именно $180 тысяч.
Отметим, что в июле-октябре 2019 года Черновицкий областной совет возглавлял Иван Мунтян.
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Как сообщили в САП, от должности его отстранили до 4 апреля из-за привлечения к уголовной ответственности.
Чиновника подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
Ранее Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения и назначил 10 миллионов гривен залога.
По версии следствия, в июле 2019 года глава Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей дать ему $400 тысяч взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. С августа по октябрь 2019 года он получил часть этих денег, а именно $180 тысяч.
Отметим, что в июле-октябре 2019 года Черновицкий областной совет возглавлял Иван Мунтян.