В Иране у нескольких народных депутатов обнаружен коронавирус COVID-19. Работа парламента приостановлена.

Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

Представитель президиума парламента Асадулла Аббаси сообщил, что народные депутаты должны были рассмотреть, в частности, вопросы бюджета. Однако после того, как стало известно, что несколько членов парламента больны коронавирусом, чтобы избежать заражения других сотрудников было принято решение провести заседание позже.

Отвечая на вопрос о том, у скольких депутатов был подтвержден коронавирус, Аббаси отметил, что сейчас министерство здравоохранения не объявило точное число. Некоторым тесты были проведены повторно, чтобы определить точный результат.

Напомним, в Иране коронавирусом заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.