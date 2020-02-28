Бывший народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Александр Жолобецкий записал видеоблог, в котором предложил свой план по улучшению жизни в Николаеве.

Видеозапись первого выпуска блога под названием «Ответ есть» опубликована в YouTube 26 февраля.

Александр Жолобецкий рассказал, что программа будет посвящена жизни жителей Николаева. Он рассказал, что он 20 лет занимался политикой и «делал все возможное, чтобы помочь родному городу стать надежной пристанью для всех».

При том, он заявил, что не может оставаться равнодушным к «тому, что происходит вокруг». По мнению Александра Жолобецкого в Николаеве что-то «идет не так», но политик не уточнил, что именно.

— Я, как и вы, не могу оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг. Мы, николаевцы, этого просто не заслужили. Мы все любим наш город, и все таки что-то идет не так… Я уверен, что любую городскую проблему можно решить. И на каждый вопрос есть верный ответ. Самое главное, чтобы мы все вместе стали хозяевами этого города. И все наши руководители, которых мы избираем, честно и профессионально выполняли свой долг. И, что немало важно, несли ответ за то, что они делают, - сказал Александр Жолобецкий.

Политик заявил, что Николаев нужно избавить от «отвратительных МАФов», решить транспортную проблему, навести порядок и обеспечить безопасность.

— Я хочу, чтобы мы снова смогли гордиться нашим городом, чтобы человек, который побывал здесь хоть один раз, захотел в него возвращаться снова и снова. Я не буду ничего скрывать и обещаю все вещи называть своими именами. Мы хотим гордится своим городом. Мы все живем в Николаеве, а поэтому все заинтересованы, чтобы наш город процветал. Мы хотим гордиться не только его историей, но и настоящим. Пусть в тысячу миль начинается с первого шага. То, что вы видите сейчас - это начало пути. Вместе мы пройдем всю дорогу к новому городу, в новому Николаеву. Мы найдем решение всех наших проблем, мы найдем ответы на любые вопросы, - сказал Александр Жолобецкий.

Ранее Александр Жолобецкий всячески поддерживал нынешнего мэра Николаева Александра Сенкевича, даже после отправки того в отставку в 2017 году. Бывший помощник Александра Жолобецкого Александр Береза и сейчас работает главой Администрации Центрального района Николаева.

Александр Жолобецкий и Александр Сенкевич, фото NikLife

В 2018 году, комментируя вероятность своего участия в выборах мэра Николаева, Александр Жолобецкий говорил, что будет баллотироваться на должность городского головы только в случае отказа Александра Сенкевича выдвигать свою кандидатуру.

Как известно, очередные местные выборы должны состояться осенью 2020 года.

Отметим, что в 2014 году Александр Жолобецкий был избран в народные депутаты от партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» по мажоритарному округу №129, в границы которого входит Центральный район Николаева и Витовский район Николаевской области. В 2019 году он также участвовал в выборах народных депутатов, но проиграл представителю «Слуги народа». Во время парламентской кампании администрация Центрального района за бюджетные деньги установила в Николаеве лавочки с агитацией за Александра Жолобецкого.

С 2010 по 2015 год Александр Жолобецкий был депутатом Николаевского городского совета от партии «Фронт змін». В 2006 году был избран депутатом Николаевского горсовета от «Партии зеленых Украины». В 2002 - 2004 годах возглавлял Николаевскую городскую организацию «Партии промышленников и предпринимателей Украины».