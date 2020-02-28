Верховная Рада соберется по требованию президента Владимира Зеленского 4 марта в 16:00.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

«В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва», — говорится в сообщении.