Защита пятого президента Украины Петра Порошенко продолжает настаивать на том, что следователи Государственного бюро расследований находятся вне закона.

Об этом сказал адвокат Игорь Головань в комментарии журналистам после завершения следственных действий в ГБР, передает «Украинская Правда».

На выходе из ГБР адвокаты сообщили, что следователь ГБР Сергеева, на допрос в которой, согласно решению Печерского райсуда Киева, должны были доставить Порошенко — с 28 февраля находится в отпуске.

Кроме этого защита продолжает настаивать, что это юрисдикция не Печерского суда, а Шевченковского. Головань рассказал, что большую часть допроса в ГБР защита посвятила «психологическим тестам со следователями».

«Было интересное такое мероприятие: довольно большую часть так называемых допросов мы посвятили неким психологическим тестам. Мы пытались выяснить у следователей ГБР, понимают ли они, где они находятся в пространстве, в каком районе города Киева. Они упорно уходили от ответа на этот вопрос», — рассказал Игорь Головань.

Он также сообщил, что защита пытались выяснить у следователей, понимают ли они, кем являются, поскольку управления по делам Майдана не были созданы.

«Нам известно из документов за подписью в. и. о. руководителя ГБР Венедиктовой, что эти управления не созданы, соответственно указ не выполнен, даже не утверждено штатное расписание. Это означает, что следователи ГБР — вне закона. Они не находятся в составе установленных законом органов досудебного расследования. На этот вопрос ни один из следователей также ответа четкого не дал. То есть мы имеем, что следователи ГБР не знают кто они и где они», — подытожил адвокат.

Ранее Петр Порошенко рассказал, что Шевченковский суд постановил ГБР закрыть дело, по которому Петр Порошенко сегодня вызывался на допрос, в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, что высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать расследование по факту возможного незаконного воздействия директора ГБР на следователей для организации политического преследования Петра Порошенко.