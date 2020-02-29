Президент США Дональд Трамп объявил об окончательной готовности подписания мирного соглашения между американской стороной и талибами в Афганистане, что создает перспективы для завершения 19-летней войны в этой стране.

С таким заявлением глава Белого дома выступил в пятницу, сообщает The Hill.

— Вскоре под моим руководством госсекретарь Майк Помпео засвидетельствует о подписании соглашения с представителями Талибана, а министр обороны Марк Эспер обнародует совместную декларацию с правительством Афганистана, - заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что ожидает от талибов и афганского правительства выполнения обязательств, и тогда станет возможным завершение войны в Афганистане и возвращения американских войск домой.

Ожидается, что американская сторона и талибы подпишут соглашение в субботу в Катаре, после семидневного периода «уменьшения насилия», который американские чиновники считают в значительной степени успешным.

Сделка направлена на вывод американских войск из Афганистана в несколько этапов. Первый этап предусматривает сокращение численности контингента США в этой стране с 12 до 8,6 тысячи военных, которые сосредоточатся на контртеррористических операциях против ИГИЛ и Аль-Каиды. Дальнейшие шаги будут зависеть от условий на местах в этой стране, отмечают американские чиновники.

Напомним, 27 января самолет военно-воздушных сил США разбился в Афганистане. Исламистское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за произошедшее крушение самолета.