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США внедряют ряд исключений в санкциях против Ирана на фоне распространения коронавируса Covid-19 в этой стране.
Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Укринформ.
— США вводят значительные исключения из санкций против коммерческого экспорта в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции, - подчеркнул госсекретарь США.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут тесно взаимодействовать со странами Ближнего Востока, чтобы помочь преодолеть этот вызов.
— США призывают Иран в полной мере и прозрачно сотрудничать с международными организациями помощи и здравоохранения, - заявил глава американской дипломатии.
Он отметил, что поддержка иранского народа останется среди приоритетов США.
Ранее власти Соединенных Штатов Америки (США) ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции.
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США внедряют ряд исключений в санкциях против Ирана на фоне распространения коронавируса Covid-19 в этой стране.
Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Укринформ.
— США вводят значительные исключения из санкций против коммерческого экспорта в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции, - подчеркнул госсекретарь США.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут тесно взаимодействовать со странами Ближнего Востока, чтобы помочь преодолеть этот вызов.
— США призывают Иран в полной мере и прозрачно сотрудничать с международными организациями помощи и здравоохранения, - заявил глава американской дипломатии.
Он отметил, что поддержка иранского народа останется среди приоритетов США.
Ранее власти Соединенных Штатов Америки (США) ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции.