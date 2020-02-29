США внедряют ряд исключений в санкциях против Ирана на фоне распространения коронавируса Covid-19 в этой стране.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Укринформ.

— США вводят значительные исключения из санкций против коммерческого экспорта в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции, - подчеркнул госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут тесно взаимодействовать со странами Ближнего Востока, чтобы помочь преодолеть этот вызов.

— США призывают Иран в полной мере и прозрачно сотрудничать с международными организациями помощи и здравоохранения, - заявил глава американской дипломатии.

Он отметил, что поддержка иранского народа останется среди приоритетов США.

Ранее власти Соединенных Штатов Америки (США) ввели санкции против 13 компаний и физических лиц из Российской Федерации, Китая, Ирака и Турции.