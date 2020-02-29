В зоне боевых действий 28 февраля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Обстрелам подверглись позиции войск рядом с Водяным, Пищевиком, Лебединским, Новотроицким, Новотошковским и Ореховым.

Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары.

С началом суток 29 февраля боевики трижды вели огонь в сторону позиций войск: неподалеку Невельского, Майского и Красногоровки.

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Донецкой области произошел взрыв на шахте, в результате инцидента погибли два человека.