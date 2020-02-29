|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:33
|Заход солнца:
|17:36
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:43
|Заход солнца:
|17:38
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.11 грн
В зоне боевых действий 28 февраля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Обстрелам подверглись позиции войск рядом с Водяным, Пищевиком, Лебединским, Новотроицким, Новотошковским и Ореховым.
Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары.
С началом суток 29 февраля боевики трижды вели огонь в сторону позиций войск: неподалеку Невельского, Майского и Красногоровки.
Ранее сообщалось, что на оккупированной части Донецкой области произошел взрыв на шахте, в результате инцидента погибли два человека.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
В зоне боевых действий 28 февраля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Обстрелам подверглись позиции войск рядом с Водяным, Пищевиком, Лебединским, Новотроицким, Новотошковским и Ореховым.
Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары.
С началом суток 29 февраля боевики трижды вели огонь в сторону позиций войск: неподалеку Невельского, Майского и Красногоровки.
Ранее сообщалось, что на оккупированной части Донецкой области произошел взрыв на шахте, в результате инцидента погибли два человека.