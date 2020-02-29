Уголовные производства против пятого президента Украины, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко — это политически мотивированная месть Владимира Зеленского, который таким образом следует примеру Виктора Януковича.

Об этом идет речь в статье «Нью-Йорк Таймс» под названием «Украина грозит арестом бывшему президенту».

Издание отмечает, что нынешняя власть в Украине угрожает арестом бывшему президенту Порошенко, возглавляющему оппозиционную фракцию в парламенте.

«Украинские следователи в пятницу допросили бывшего президента Украины Петра Порошенко, угрожая арестовать его, если он не появится — но все большее количество критиков, включая Европейский Союз, расценивают это как политически мотивированную месть», — пишет издание.

В статье проводится аналогия с политическими преследованиями, которые устроил Виктор Янукович после победы на президентских выборах, заключив свою оппонентку Юлию Тимошенко и других оппозиционеров.

«Нью-Йорк Таймс» отмечает, что Петр Порошенко — это не просто бывший президент, но и выдающийся политический соперник президента Владимира Зеленского, который выиграл выборы прошлой весной, декларируя антикоррупционную программу, включая обязательства прекратить политически мотивированные преследования.

Но с момента, когда Владимир Зеленский стал президентом, следователи возбудили против Порошенко 16 различных уголовных дел, в которых он имеет статус свидетеля.

Издание также напоминает о том, что в показаниях под присягой заместитель госсекретаря США Джордж Кент рассказал о встрече представителей команды Владимира Зеленского, в частности Андрея Ермака с американскими чиновниками, во время которой спецпредставитель Курт Уокер предостерег их от политических преследований пятого президента Петра Порошенко, «которые не являются разумным путем для страны».

Однако после этого разговора давление на Петра Порошенко стало еще более откровенным, а Андрей Ермак впоследствии возглавил Офис президента, пишет издание.

Одно из дел, которое инкриминируют Петру Порошенко — это дело о Минских соглашениях, отмечает издание. Оно касается переговоров Петра Порошенко при посредничестве Германии и Франции по соглашению об урегулировании отношений с Россией в 2015 году.

«Непонятно, как дургой украинский лидер мог бы достичь более выгодной сделки в то время, как российские и сепаратистские силы окружили тысячи украинских солдат на востоке Украины, и резня казалась неизбежной», — резюмирует автор статьи.

Издание также сообщило, что Офис президента Владимира Зеленского в своем комментарии отрицал какую-либо причастность к расследованию, которое сейчас ведется в отношении Петра Порошенко.

«Офис Президента не имеет никакого влияния на правоохранительные и судебные системы», — говорится в сообщении.

Но даже критики пребывания на посту президента Петра Порошенко отмечают, что в этих делах очевидна четкая предвзятость. Издание приводит мнение адвоката семей Небесной Сотни, правозащитницы Марины Лиличенко.

«Я не поддерживаю ни одну из сторон в этом деле, но все свидетельствует о том, что оно политическое», — сказала она.

Напомним, вчера, 28 февраля, Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР. Защита пятого президента Украины продолжает настаивать на том, что следователи Государственного бюро расследований находятся вне закона.