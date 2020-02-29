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В Верховной Раде Украины девятого созыва принимают один полноценный законопроект в день без нарушения Регламента.
Об этом сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передаёт УНН.
— Эта Верховная Рада принимает в среднем 1 полноценный закон за календарный день, включая субботу и воскресенье. Но главное, что мы это делаем без нарушений Регламента. И даже сейчас, когда к законопроекту о рынке земли, который занимает 6 страниц, внесли более 4000 поправок на 2500 страниц, они рассматриваются также по процедуре, предусмотренной Регламентом, - рассказал Давид Арахамия.
По его словам, «Слуги народа» работают быстро из-за того, что люди устали ждать изменений.
— Термин «турборежим» впервые возник в среде экспертов и журналистов, потому что до этого в Раде никто никогда так не работал. Но для нас совершенно не важно как это будет называться, - подчеркнул Давид Арахамия.
Добавим, что 29 февраля прошло полгода после начала работы ВР девятого созыва.
Напомним, что Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия будет заниматься подготовкой партии к местным выборам в Николаевской области.
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В Верховной Раде Украины девятого созыва принимают один полноценный законопроект в день без нарушения Регламента.
Об этом сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передаёт УНН.
— Эта Верховная Рада принимает в среднем 1 полноценный закон за календарный день, включая субботу и воскресенье. Но главное, что мы это делаем без нарушений Регламента. И даже сейчас, когда к законопроекту о рынке земли, который занимает 6 страниц, внесли более 4000 поправок на 2500 страниц, они рассматриваются также по процедуре, предусмотренной Регламентом, - рассказал Давид Арахамия.
По его словам, «Слуги народа» работают быстро из-за того, что люди устали ждать изменений.
— Термин «турборежим» впервые возник в среде экспертов и журналистов, потому что до этого в Раде никто никогда так не работал. Но для нас совершенно не важно как это будет называться, - подчеркнул Давид Арахамия.
Добавим, что 29 февраля прошло полгода после начала работы ВР девятого созыва.
Напомним, что Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия будет заниматься подготовкой партии к местным выборам в Николаевской области.