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В Анкаре прошла акция против оккупации Крыма Россией под лозунгами Турция, поддержи голос Крыма.
Об этом сообщает Новое время.
Собравшиеся скандировали «Россия - убийца! Вон из Крыма! и развернули транспаранты с надписями Крымские татары никогда не сдадутся, Putin, get the hell out of Crimea» тому подобное.
Напомним, что Турция больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, из-за обострения ситуации в Идлибе.
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В Анкаре прошла акция против оккупации Крыма Россией под лозунгами Турция, поддержи голос Крыма.
Об этом сообщает Новое время.
Собравшиеся скандировали «Россия - убийца! Вон из Крыма! и развернули транспаранты с надписями Крымские татары никогда не сдадутся, Putin, get the hell out of Crimea» тому подобное.
Напомним, что Турция больше не будет сдерживать на границе сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, из-за обострения ситуации в Идлибе.