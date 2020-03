В Анкаре прошла акция против оккупации Крыма Россией под лозунгами Турция, поддержи голос Крыма.

Об этом сообщает Новое время.

Собравшиеся скандировали «Россия - убийца! Вон из Крыма! и развернули транспаранты с надписями Крымские татары никогда не сдадутся, Putin, get the hell out of Crimea» тому подобное.

