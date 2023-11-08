У вівторок, 7 листопада, посол Данії Олє Міккельсен відвідав Миколаївський обласний онкологічний центр.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Разом з послом у лікарні побували голова програми UNOPS Україна Ян Філіп Клевер, віце-президент та генеральний директор «Ново Нордіск» в Україні та Молдові Владислав Мороз.

Разом із начальником управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Максимом Безносенком та керівником Миколаївського офісу Ukraine Support Team Дмитром Тарасенком гості оглянули умови лікування пацієнтів у медичному закладі.

В.о. директора Миколаївського обласного онкологічного центру Дмитро Лагочев ознайомив гостей з модернізованими відділеннями онкоцентру, облаштованими сучасною медичною технікою. Також розповів про найбільш актуальні проблемні питання медичного закладу та його функціонування в цілому.

В ОВА повідомили, що під час зустрічі сторони обговорили можливість забезпечення лікарні додатковим джерелом іонізуючого випромінювання за рахунок фінансування або співфінансування Королівства Данія.

«За підсумками проведеної зустрічі учасники дійшли згоди щодо обговорених проблем та визначили подальші кроки для ефективної взаємодії», — йдеться у повідомленні.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

6 листопада відбулося засідання Керівного комітету партнерства між Миколаєвом та Данією, де оголосили про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро.