Голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія анонсував розгляд призначення нового голови Фонду державного майна України.
Про це він написав у Telegram.
За його словами, кандидатом є голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
«Ще одне кадрове призначення тижня — новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат — очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль», — зазначив він.
Нагадаємо, що до 5 вересня 2023 року головою Фонду державного майна був Рустем Умєров, який зараз очолює Міністерство оборони України. Наразі виконує обов‘язки голови ФДМУ Олександр Федоришин.
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Голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія анонсував розгляд призначення нового голови Фонду державного майна України.
Про це він написав у Telegram.
За його словами, кандидатом є голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
«Ще одне кадрове призначення тижня — новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат — очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль», — зазначив він.
Нагадаємо, що до 5 вересня 2023 року головою Фонду державного майна був Рустем Умєров, який зараз очолює Міністерство оборони України. Наразі виконує обов‘язки голови ФДМУ Олександр Федоришин.