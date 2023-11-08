Денис Кравченко, якого депутати обрали секретарем Южноукраїнської міської ради на виїзному засіданні, втретє намагається зареєструватися на посаді.

Як повідомляють у Telegram-каналі «Тероборона Южноукраїнська» у середу, 8 листопада, Денис Кравченко в Коблевому приїхав до державного реєстратора з необхідними документами, щоб засвідчити законність рішення сесії, на якій його обрали секретарем.

Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Однак реєстратор продовжує процедуру.

«Справжня печатка міста знаходиться в сейфі у чинного секретаря Олександра Акуленка, що засвідчено поліцією в рамках кримінального провадження, відкритого проти Кравченка за підробку документів», — йдеться у повідомленні.

Документ, який Денис Кравченко надав реєстратору

Також повідомляється, що Денис Кравченко відмовився давати свідчення поліції.

Зазначимо, що на місці подій присутній і депутат Миколаївської обласної ради та юрист Миколаївської ОВА Денис Андрєєв.

Нагадаємо, що у рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор уже відмовився реєструвати Дениса Кравченка секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що він подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Також нагадаємо, що 5 вересня депутати Южноукраїнської міськради на самостійно зібраному засіданні проголосували за звільнення секретаря міської ради Олександра Акуленка («Слуга народу»).

На заміну «слузі народу» в Южноукраїнську депутати обрали нового секретаря від «Пропозиції» Дениса Кравченка.

На засіданні були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «НикВести» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «НикВести». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Народний депутат Артем Чорноморов, обраний до Ради по округу, до якого входить Южноукраїнськ, вважає рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки міського голови Олександра Акуленка, недійсним. За його словами, «це захоплення влади».