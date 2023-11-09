Народна депутатка від Миколаївщини Ірина Кормишкіна підтримує передачу від місцевих громад до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військовослужбовці. За її словами, незважаючи на ухвалення законопроєкту №10037, основні потреби регіонів все одно будуть закриті.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«У воюючої держави не може бути інших пріоритетів, ніж забезпечення армії. Усі чудово розуміють, що якісне оснащення на фронті зберігає життя захисників. А життя людей — найважливіше», — написала народна депутатка.

Разом з тим, Ірина Кормишкіна вважає, що додаткові 62 мільярди гривень, які планує спрямувати Кабмін у місцеві бюджети, вистачить на «основні потреби».

«У бюджети громад Кабмін планує спрямувати додаткові 62 мільярди гривень, тож основні потреби регіонів будуть закриті», — додала вона.

У коментарях під дописом виконавчий директор Об'єднання промисловців та підприємців Харківської області Едуард Набока зазначив, що тепер місцеві бюджети недоотримають мільярди гривень, які мали б піти на відновлення руйнувань підприємств, логістики та комунального господарства. Також він вважає, що гроші можуть не піти на армію, а «осісти у кишенях чиновників».

«Влада, яка довіряє регіонам — ніколи б так не вчинила», — вважає він.

На це Ірина Кормишкіна відповіла, що «не треба шукати зраду там, де її нема» і що «воююча держава має зараз витрачати кошти, насамперед, на армію».

Нагадаємо, що у середу, 8 листопада, Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, що передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету. «За» проголосували 253 депутати.

Зазначимо, що всі вісім народних депутатів, які в парламенті представляють інтереси Миколаївської області, підтримали законопроект. Давид Арахамія, Олександр Гайду, Максим Дирдін, Ігор Негулевський, Ігор Копитін, Олександр Пасічний, Артем Чорноморов та Ірина Кормишкіна проголосували «за».