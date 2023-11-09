З літа 2022 року понад 70 громадян Російської Федерації отримали візу на в’їзд в Україну. Але за цей час не всі з них перетнули український кордон.

Про це повідомив під час пресконференції в Медіацентрі «Україна — Укрінформ» прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

— Для громадян Російської Федерації з літа минулого року було встановлено візовий режим для в’їзду (в Україну, — прим.) і на цей момент трохи більш як 70 громадян Російської Федерації отримали візу, яка дозволяє їм перетнути кордон на в’їзд в Україну, але не всі ще цим правом скористалися. Тобто менше, ніж 70 громадян РФ, які отримали візу, перетнули кордон на в’їзд в Україну, — зазначив він.

Крім того, наявність візи не є безумовною підставою для пропуску громадян РФ на територію України, підкреслив він. Позаяк вони мають відповідати й іншим умовам перетину кордону, зокрема мати підтвердження мети своєї поїздки в Україну.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликає ввести візи для громадян Росії.