В індійському Нью-Делі влада вперше планує «викликати» дощ, щоб покращити якість повітря в місті, яке є найбільш забрудненою столицею світу і вже тиждень охоплене смогом (сумішшю туману, пилу та забруднюючих речовин).

У місті вже закрили всі школи, припинили будівельні роботи та збираються ввести обмеження на використання транспортних засобів, повідомило агенство Reuters.

Як заявив міністр навколишнього середовища Гопал Раї, залежно від юридичного дозволу та погодних умов, влада спробує «викликати» дощ з 20 листопада.

Гопал Рай додав, що днями до Верховного суду буде представлена підготовлена експертами пропозиція щодо «викликання» дощу.

«Я вірю, що ми зможемо зробити принаймні перший пілотний проєкт», — зазначив посадовець.

В управлінні охорони навколишнього середовища Нью-Делі повідомили, щоб викликати опади, вони планують засіяти хмари йодидом срібла.

Коли штормові системи проходять через одну із зон проєкту з розсіювання хмар, розчин, що містить невелику кількість йодиду срібла, спалюється за допомогою наземних генераторів або випускається з літаків. Потрапляючи в хмару, йодисте срібло діє як ядра, що утворюють лід, сприяючи утворенню сніжинок.

Як відомо, раніше дощі «викликали» в Китаї, Індонезії та Малайзії.

Раніше повідомлялось, що у столиці Індії Нью-Делі тимчасово закрили школи через вкрай токсичне та забруднене повітря.