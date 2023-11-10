Президент Чехії Петр Павел вважає, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу.

Відповідну заяву він зробив на конференції «Дипломатія і безпека», написала «Європейська правда».

Чеський президент вважає, що час грає на користь РФ, і що переговори можуть розпочатися наступного року.

«Переговори можуть початися наступного року, оскільки розвиток подій не вказує на те, що українська сторона отримає військову перевагу. Час зараз грає на користь Росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили. Вигравши час, вона також зможе поповнити матеріальну базу, якої їй давно не вистачало. Ми бачимо масові поставки з Північної Кореї, ми бачимо спроби обійти санкції», — сказав Петр Павел.

За його словами, очевидно, що Росія намагається затягнути конфлікт. Він вважає, що вона також може вичікувати результатів президентських виборів у США наступного року.

Водночас Павел переконаний, що Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.

«Ситуація не є однозначно позитивною. Позитивним для України має бути те, що ми на її боці і повинні підтримувати у досягненні цілей. Зі свого боку, у нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати надавати підтримку», — сказав він.

Нагадаємо, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто також вважає, що між Україною та Росією може розпочатися якийсь переговорний процес навесні наступного року.

Водночас Президент Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті патовою і заявляє, що Україна не буде вести переговори з Росією.