Київрада з другої спроби підтримала рішення про позбавлення керівних посад у комісіях депутатів від забороненої партії «ОПЗЖ».

Таке рішення підтримали 68 депутатів Київради, повідомляє «УП».

Іншим рішенням Київрада ухвалила новий склад комісій в нові редакції.

Згідно з проектом рішення, який було винесено на голосування, депутати від «ОПЗЖ», які обіймали керівні посади, стають членами цих комісій. Таке рішення підтримали 64 депутати Київради.

Нагадаємо, у Вінниці викрили банду рекетирів, до складу якої входив депутат райради від «ОПЗЖ».

Також повідомлялося, що на початку року Служба безпеки України затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України.