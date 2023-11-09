Олександр Акуленко

Секретар Южноукраїнської міської ради Олександр Акуленко заявив, що реєстрацію «нового» секретаря міськради Дениса Кравченка є кримінальним правопорушенням. Він вже готує звернення до правоохоронних органів.

Свою заяву він розмістив на офіційному сайті Южноукраїнської міської ради.

Нагадаємо, що у середу, 8 листопада, в Коблівській сільській раді державний реєстратор Сергій Морозов зареєстрував на посаді Дениса Кравченка, якого депутати обрали секретарем міської ради на самостійно зібраному засіданні.

Денис Кравченко

Олександр Акуленко вважає, що зміни, внесенні до Єдиного державного реєстру є недостовірними.

«Після третьої спроби депутат Южноукраїнської міської ради вніс зміни до Реєстру в частині реєстрації себе секретарем Южноукраїнської міської ради. З відкритої інформації в Реєстрі мені стало відомо, що попередні дві спроби державним реєстратором були відхилені через ряд порушень на етапі подачі документів, а також їх фальсифікації. Вчора Денис Кравченко втретє грубо порушив норми Кримінального кодексу України та подав сфальсифіковані документи, завіривши їх підробленою печаткою. Щодо цього злочину я вже дав доручення готувати заяву до правоохоронних органів», — йдеться у заяві.

Він закликав усіх працівників міської ради та депутатів «ігнорувати факт реєстрації Дениса Кравченка», адже вона буде «оскаржена в Мін'юсті, а зміни скасовані».

«Державний реєстратор, попри кількаразові попередження з боку посадових осіб виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, проігнорував їх і все ж таки здійснив реєстрацію Дениса Кравченка. Закликаю всіх ігнорувати цей факт, оскільки він буде оскаржений в Мін'юсті та надалі ці зміни будуть скасовані, а винні особи —понесуть покарання згідно з чинним Законодавством. Керуючись частиною 2 статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», повідомляю, що зміни, внесенні до Єдиного державного реєстру є недостовірними», — впевнений Олександр Акуленко.

Нагадаємо, що реєстрація Дениса Кравченка проходила ввечері 8 листопада. Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Також заступник міського голови Южноукраїнська Сергій Горгостай вказав, що на документах «відтиск фіктивної печатки».

Також нагадаємо, що у рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор уже відмовився реєструвати Дениса Кравченка секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що він подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Раніше, 5 вересня, депутати Южноукраїнської міськради на самостійно зібраному засіданні проголосували за звільнення секретаря міської ради Олександра Акуленка («Слуга народу»).

На заміну «слузі народу» в Южноукраїнську депутати обрали нового секретаря від «Пропозиції» Дениса Кравченка.

На засіданні були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «НикВести» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «НикВести». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Народний депутат Артем Чорноморов, обраний до Ради по округу, до якого входить Южноукраїнськ, вважає рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки міського голови Олександра Акуленка, недійсним. За його словами, «це захоплення влади».