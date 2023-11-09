У четвер, 9 листопада, під головуванням першого заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова відбулося засідання робочої групи «Прозорість і підзвітність».

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Зазначається, що до складу робочої групи входять представники правоохоронних та контролюючих органів області, обласної та районних військових адміністрацій. Метою групи є спільна робота у забезпеченні доброчесності діяльності публічних органів.

Під час засідання було розглянуто питання щодо здійснення закупівель через систематизовану базу даних актуальних пропозицій товарів постачальників Prozorro Market.

Також перший заступник начальника ОВА Георгій Решетілов зазначив, що для інформування громадськості про поточні закупівлі на сайтах Миколаївської ОВА та районних військових адміністрацій буде розміщуватися актуальна інформація щодо цього. Наразі надані відповідні доручення та відбувається збір даних для оприлюднення. Надалі зазначена інформація буде оновлюватися щотижня.

Окрім того, члени групи заслухали представників департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації про стан виконання робіт з реконструкції водогону у Миколаєві. У тому числі вони доповіли, що наразі вже отримано дозволи на виконання робіт на трьох ділянках водогону.

Учасники засідання мали можливість задати ряд уточнюючих питань. Зокрема, щодо методики формування ціни за матеріали, використаних під час проведених робіт. Представники департаменту своєю чергою повідомили, що вартість матеріалів формуватиметься на основі середньої ціни по Миколаївській області на день закупівлі, яка буде надана Регіональною торгово-промисловою палатою.

Пресреліз