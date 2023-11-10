Денис Кравченко

Денис Кравченко, якого депутати обрали секретарем Южноукраїнської міської ради на самостійно зібраному засіданні, пояснив, чому його попередні рази не могли зареєструвати на посаді.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що «попри намагання деяких посадових осіб місцевого самоврядування перешкодити процесу» його все ж зареєстровано керівником Южноукраїнської громади.

За його словами, раніше робота міської ради була паралізована, а важливі питання для громади не ухвалювались. Тому депутати вирішили «скористалися своїм конституційним правом провести сесію без участі секретаря ради Олександра Акуленка»

«Нагадаю що практично півроку робота міської ради була паралізована. 37 сесія, яка була призначена на 27 квітня після активної боротьби депутатської більшості була завершена лише 22 серпня 2023 року. Офіційна причина — тривале перебування попереднього секретаря міської ради Олександра Акуленка на лікарняному. Та навіть під час коротких виходів пана Акуленка ми не побачили його бажання запустити роботу міського органу представницької влади. Звернення депутатів ігнорувалися. Весь цей час не ухвалювалися важливі для громади рішення, зокрема кошти бюджету не виділялися для допомоги ЗСУ», — зазначає Денис Кравченко.

Він зазначає, що у засіданні сесії 5 вересня взяли участь більшість депутатів, які провели її з дотриманням всіх норм Регламенту та згідно з нормами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

«На засіданні було припинено повноваження секретаря міської ради Олександра Акуленка, іншим рішенням ці обов’язки було покладено на мене. Відповідний пакет документів, передбачений законодавством, було оформлено и подано на реєстрацію. Проте вона не відбулася. 8 вересня 2023 року в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано колективну заяву депутатів Южноукраїнської міської ради 8 скликання щодо факту викрадення журналу реєстрації рішень Южноукраїнської міської ради та печатки. Спроби зареєструватися у міському центрі надання адміністративних послуг теж не вдалися. Лише чергова спроба стала вдалою», — додає він.

Денис Кравченко вважає, що нагальні питання громади будуть розглядатися на сесіях, які відтепер є кому скликати.

Нагадаємо, що 5 вересня депутати Южноукраїнської міськради на самостійно зібраному засіданні проголосували за звільнення секретаря міської ради Олександра Акуленка («Слуга народу»).

На заміну «слузі народу» в Южноукраїнську депутати обрали нового секретаря від «Пропозиції» Дениса Кравченка.

На сесії були присутні 21 депутат («ОПЗЖ», «ЄС», «Сила людей», «Пропозиція»). За інформацією «НикВести» більшість з них має відношення або безпосередньо працює на Південноукраїнській АЕС.

Перед засіданням депутати намагалися вигнати кореспондентку та оператора «НикВести». Зокрема, Анжела Савастру, обрана від ОПЗЖ, заявила, що за власні гроші орендувала приміщення у будинку культури «Енергетик», і нібито тому журналісти не мають права там знаходитися. А потім попросила їх «скинутися» їй за оренду.

Народний депутат Артем Чорноморов, обраний до Ради по округу, до якого входить Южноукраїнськ, вважає рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки міського голови Олександра Акуленка, недійсним. За його словами, «це захоплення влади».

Спочатку Денису Кравченку не вдавалося зареєструватися на посаді. У рішення від 14 вересня 2023 року держреєстратор відмовився реєструвати його секретарем Южноукраїнської міськради. В документі зазначено, що Денис Кравченко подав документи не в повному обсязі, а також не став залишати у реєстратора оригінали документів і власну заяву про реєстрацію. Також вказано, що були допущені технічні помилки при заповненні заяви.

Третя спроба реєстрації Дениса Кравченка проходила ввечері 8 листопада у Ковлівській сільській раді. Представники Южноукраїнької міської ради, які виступають проти призначення Дениса Кравченка, заявили, що реєстратору подано «підроблені документи» та викликали поліцію. Також заступник міського голови Южноукраїнська Сергій Горгостай вказав, що на документах «відтиск фіктивної печатки».

Однак спроба для Дениса Кравченка стала вдалою і його зареєстрували на посаді.

Після цього секретар Южноукраїнської міської ради Олександр Акуленко, якого рішенням сесії від 5 вересня звільнили, заявив, що реєстрацію «нового» секретаря міськради Дениса Кравченка є кримінальним правопорушенням. Він вже готує звернення до правоохоронних органів.