У Миколаєві збираються до кінця 2024 року виконати реставрацію історичної будівлі ліцею №2 (колишня гімназія). Роботи оцінюють у 153 мільйони 251 тисячу гривень.

Мова йде про пам’ятку архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» другої половини XIX століття по вулиці Адміральській, пишуть «НикВести».

Як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, тендер на реставрацію будівлі замовив Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА. Будівлю гімназії відреставрують за кошти державної субвенції на реалізацію проєктів з ліквідації наслідків війни.

Підрядник повинен буде до 31 грудня 2024 року виконати роботи з реставрації будівлі, зокрема облаштувати укриття та виконати відновлювальні після обстрілу роботи, пояснили в коментарі «НикВести» у Миколаївській ОВА.

Наразі триває процес подання пропозицій від майбутніх учасників торгів, переможця обиратимуть після 18 листопада.

Раніше Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА замовив проєкт реставрації історичної будівлі ліцею №2 (колишня гімназія).

Ще до повномасштабного вторгнення мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомляв, що в гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть. Він нагадав, що експертиза показала, що будівля гімназії, яку до цього вважали аварійною, такою не є. Аварійними було визнано лише деякі перекриття даху.

Нагадаємо, 24 березня 2021 року приміщення по Адміральській, 24, у Миколаєві, де розташовується освітня установа — гімназія №2, визнали аварійною. Водночас на сайті міської ради було створено петицію за збереження гімназії №2 у життєдіяльному стані, яку підтримали понад тисячу містян.

Через два дні голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що обласна влада готова співпрацювати з міською владою щодо реставрації гімназії №2.

У травні начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков повідомив, що дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію щодо дослідження аварійності гімназії №2. Коли виявилося, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає, з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей.